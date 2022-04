Open International de Tennis Fauteuil – 1ère édition Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Open International de Tennis Fauteuil – 1ère édition Annecy, 25 mai 2022, Annecy. Open International de Tennis Fauteuil – 1ère édition Tennis des Marquisats 58 rue des Marquisats Annecy

2022-05-25 – 2022-05-28 Tennis des Marquisats 58 rue des Marquisats

Annecy Haute-Savoie Annecy Pendant 4 jours, venez profiter de l’intensité des matchs joués par les meilleurs joueurs mondiaux de tennis fauteuil. https://www.annecytennis.com/ Tennis des Marquisats 58 rue des Marquisats Annecy

