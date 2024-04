OPEN FORUM Essec dédié à l’emploi des personnes en situation de handicap Campus ESSEC La Defense/CNIT Puteaux, jeudi 23 mai 2024.

OPEN FORUM Essec dédié à l’emploi des personnes en situation de handicap Ces journées vous permettront de rencontrer des candidats en situation de handicap, à la recherche d’un stage, d’un contrat en alternance ou d’un emploi, issus de plusieurs grandes écoles/universités Jeudi 23 mai, 10h00 Campus ESSEC La Defense/CNIT Sur inscription (payant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T10:00:00+02:00 – 2024-05-23T19:00:00+02:00

L’Open forum ESSEC dédié à l’emploi des personnes en situation de handicap aura lieu dans un format hybride :

• le jeudi 23 mai 2024 en présentiel sur notre campus ESSEC CNIT – la Défense

• les mercredi 5 et jeudi 6 juin 2024 en ligne sur notre plateforme ESSEC / seekube

En tant que recruteur, ce forum est un moment privilégié pour :

• Communiquer sur votre politique handicap et diversité

• Présenter les métiers de votre entreprise

• Recruter des candidats qualifiés (bac+3 et plus à 90% sur édition 2023)

Nous vous proposons plusieurs packs, au choix. Retrouvez toutes les informations et le formulaire d’inscription : https://essec.qualtrics.com/jfe/form/SV_3rYogfzZfFgnxPg

Campus ESSEC La Defense/CNIT 2 Pl. de la Défense, 92800 Puteaux Puteaux 92800 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://essec.qualtrics.com/jfe/form/SV_3rYogfzZfFgnxPg »}] [{« link »: « https://essec.qualtrics.com/jfe/form/SV_3rYogfzZfFgnxPg »}]

Handicap inclusion