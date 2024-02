Open Flow freestyle Hip Hop La Nouvelle Vague, le Club Saint-Malo, mercredi 24 avril 2024.

Open Flow freestyle Hip Hop La Nouvelle Vague, le Club Saint-Malo Ille-et-Vilaine

On continue cette saison avec le duo Da Titcha et DJ CLB !

Chaque soirée débutera par 30 minutes de showcase durant lesquelles les rappeur·euses pourront présenter leurs propres productions. Et ensuite, 1h30 d’open mic mêlant freestyle et improvisations sur des sons allant de la drill à la trap en passant par le boombap. Sans inscriptions pour cette partie, chacun·e monte sur scène quand l’instru lui parle, quand le moment est le bon !

Inscriptions benedicte.le-pennec[at]lanouvellevague.org .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-24

La Nouvelle Vague, le Club La Découverte

Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Open Flow freestyle Hip Hop Saint-Malo a été mis à jour le 2024-02-10 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel