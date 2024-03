Open air avec Robin Léon Wissembourg, dimanche 9 juin 2024.

Open air avec Robin Léon Wissembourg Bas-Rhin

Pour clôturer la saison hippique en beauté et fêter dignement son 160ème anniversaire, l’association des courses hippiques de Wissembourg organise un Open Air avec Robin Léon et invités. Sur réservation.

Ce concert anniversaire sera l’occasion de découvrir l’hippodrome autrement et tout en musique.

Robin Léon, jeune alsacien, est une star montante de la Schlager Musik . Sa victoire à l’émission allemande Immer wieder Sonntags , lui a ouvert les portes de la renommée en Allemagne, et depuis sa carrière décolle. Actuellement, il fait partie des chanteurs de Volksmusik les plus connus chez nos voisins germaniques.

L’hippodrome ouvrira ses portes à 16h. Sur réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 18:00:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est hippodrome.wissembourg@gmail.com

