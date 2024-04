On The Moon Again (observation astronomique de la lune) Museum d’Histoire Naturelle Autun, vendredi 14 juin 2024.

On The Moon Again (observation astronomique de la lune) Museum d'Histoire Naturelle Autun

Observation astronomique de la lune (évènement mondial)

En juillet 1969, regroupés en famille ou entre amis autour d’une radio ou d’un rare téléviseur, 600 millions de personnes, sur tous les continents, suivaient le premier pas d’un homme sur la Lune. L’envie vous prend de célébrer cet anniversaire et d’éprouver cet enthousiasme pour la Lune dans un mouvement mondial, universel, dépassant toutes les frontières ? Venez vous laisser surprendre par un spectacle inattendu au travers d’un télescope ou d’une lunette astronomique. Rejoignez-nous, avec ou sans votre matériel d’observation, dans les jardin du Muséum d’Histoire Naturelle le vendredi 14 juin à partir de 17h.

Programme

17h installation, réglages, nettoyage, réparation des instruments en attendant que la lune se montre

18h observation de la lune avec commentaires

Possibilité de pique-niquer sur les pelouses du jardin du Muséum

https://www.onthemoonagain.org/new

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 17:00:00

fin : 2024-06-14

Museum d’Histoire Naturelle Impasse Rollet

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

