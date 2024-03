On nez des femmes ! – Collectif le Nez dans le Bocal Université d’Évry – Bât.1ers Cycles – Cour Évry, lundi 8 avril 2024.

On nez des femmes ! – Collectif le Nez dans le Bocal Découvrez Henriette et Katarina deux clowns qui viennent au monde et qui apprennent qu’elles sont des femmes mais c’est quoi au juste être une femme ? Lundi 8 avril, 12h30 Université d’Évry – Bât.1ers Cycles – Cour Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T12:30:00+02:00 – 2024-04-08T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-08T12:30:00+02:00 – 2024-04-08T13:00:00+02:00

Dans un tourbillon d’énergie, de poils et de paillettes, les deux clowns se démènent pour être prêtes pour le bal mais ont-elles vraiment envie de se conformer aux modèles dits féminins imposés par la marraine ?

À travers des situations loufoques, Henriette et Katarina attirent l’attention du public sur les stéréotypes bien réels que la société fait peser sur les femmes.

C’est le rire qui amène ici la réflexion. L’énergie et l’enthousiasme des deux clowns sont communicatifs.

Solidaires, elles essayent de trouver leurs places alors que les injonctions pleuvent sur leurs têtes (qu’elles ont pris soin de protéger). Les spectateur.trice.s suivent leurs évolutions et leurs naissances de femmes, toutes deux unies et singulières.

Université d’Évry – Bât.1ers Cycles – Cour 1 rue Pierre Bérégovoy 91000 Évry-Courcouronnes Évry 91000 Essonne Île-de-France

Chang Martin