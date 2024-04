On est jamais si bien servi que par … sa femme Comédie Le Mans Le Mans, jeudi 25 avril 2024.

On est jamais si bien servi que par … sa femme Comédie Le Mans Le Mans Sarthe

Natacha commandant de police se prépare à un énième rdv TINDER, ce soir là elle se fera cambrioler par Samy… mais la soirée se termine plus tôt que prévu et elle va tomber nez à nez avec notre cambrioleur… c ‘est pas le bon soir… !! Mais est-ce vraiment la réalité ? Un rêve ou un cauchemard. On est si bien servi que par… sa femme est une comédie à 100 à l’heure, à voir en couple, entre amis, ou en famille. Ecrit et mise en scène par Cartouche et Denis Mignemi Avec Florine Demange et Tewfik Behar EUR.

Début : 2024-04-25 20:30:00

fin : 2024-04-25

Comédie Le Mans 37 Rue Nationale

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

