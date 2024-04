On a perdu la flamme olympique Chivres-Val, jeudi 25 avril 2024.

On a perdu la flamme olympique Chivres-Val Aisne

Jeu destiné aux familles et centres de loisirs au Fort de Condé

La flamme olympique a été perdue hier sur l’île de Corfou en Grèce. Elle devait monter sur le Bélém pour rejoindre la France demain ! Venez nous aider à la retrouver grâce à votre énergie et votre esprit d’équipe.

Jeu destiné à un public familial et aux centres de loisirs.

Animation + goûter 8€ par personne. 88 8 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25

fin : 2024-04-25

Fort de Condé

Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France fortdeconde@cc-valdeaisne.fr

L’événement On a perdu la flamme olympique Chivres-Val a été mis à jour le 2024-04-04 par SIM Hauts-de-France OT du Val de l’Aisne