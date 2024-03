Omelette Pascale et chasse aux oeufs Lanton, lundi 1 avril 2024.

Omelette Pascale et chasse aux oeufs Lanton Gironde

Le 1er avril, participez en famille et entre amis à l’omelette Pascale et la chasse aux œufs dès 17h, Place de Courcy à Taussat.

Ouvert à tous

17h00 chasse aux oeufs

18h00: Animations musicales, buvette et restauration sur place.

En partenariat avec l’Association des Artisans et Commerçants de Taussat. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 17:00:00

fin : 2024-04-01

Place de Courcy

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine

