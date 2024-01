Olololo de nouvelles langues Bibliothèque des Eaux-Vives Genève, samedi 20 avril 2024.

Olololo de nouvelles langues Un atelier jeune public avec les artistes lucas cantori et rita elhajj pour créer des langues avec des outils papier et numériques, par le dessin, le geste ou la parole ! Samedi 20 avril, 10h00 Bibliothèque des Eaux-Vives Gratuit

Tu te souviens à quoi ça ressemblait un texte, avant d’apprendre à lire ? As-tu déjà inventé des mots, des écritures ? Après tout, qui invente des langues, et pourquoi ? L’atelier débutera avec une discussion autour de l’invention de langues et d’écritures. Avec des outils papier et numériques, par le dessin, le geste ou la parole, chacun et chacune d’entre vous pourra créer une langue, en transformer une familière ou en faire revivre une perdue ! On pourra ainsi imaginer ensemble notre propre manière de communiquer !

Avec lucas cantori et rita elhajj, des ateliers ohouhou

Bibliothèque des Eaux-Vives Rue SILLEM 2, 1207 Genève Genève 1207

Photo Mattia Angelini. Œuvre lucas cantori et rita elhajj