Olivia Ruiz + Courcheval Le Plan Ris-Orangis

Olivia Ruiz + Courcheval Olivia Ruiz en concert au Plan le vendredi 19 avril 2024 ! Vendredi 19 avril, 20h00 Le Plan Adhérent : 21€ – Réduit : 24€ – Plein : 27€

OLIVIA RUIZ

Sept ans se sont écoulés depuis son dernier album, pourtant Olivia Ruiz n’a jamais quitté la scène. Elle arpentait celle des librairies où ses deux romans ont rencontré un immense succès (plus d’un million de lecteurs), et celle des théâtres où elle s’est produite avec le spectacle Bouches Cousues. Elle revient aujourd’hui avec « La Réplique » nouveau titre à l’allure d’autoportrait et un nouvel album en 2024 qui parlera à toutes celles et ceux qui ne veulent pas abdiquer devant les diktats ambiants. Sur une musique parfaitement équilibrée entre la moiteur d’un rythme latin et les grondements rageurs de l’électronique, vos corps entiers vibreront face au retour d’Olivia Ruiz.

L’artiste sera de passage au Plan le vendredi 19 avril dans le cadre de sa tournée 2024 !

COURCHEVAL

Délibérément hors-cadre, Courcheval est le nouveau projet du chanteur de Kaolin, Guillaume Cantillon. Il nous parle des femmes avec fascination, des hommes avec auto-dérision, de la fragilité du monde, de la sueur, de la loose, du sexe et des paysages. Chez Courcheval, la voix est chaleureuse, même quand le texte est sarcastique.

Showcase de la Chorale du Plan à 19h30 dans le hall, en entrée libre.

Salle de concert mythique en région parisienne, née en 1984. Labellisée SMAC par le Ministère de la Culture, Le Plan propose une programmation nationale et internationale éclectique pour tous les publics : du hip-hop, de la pop au rock, en passant par le reggae, la soul, le blues, les musiques électroniques, la chanson ou le jeune public.

De la diffusion de concerts dans ses deux salles (830 places et 200 places) aux activités de résidences d’artistes, de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement, ses missions sont multiples. Le Plan est un équipement culturel de Grand Paris Sud.