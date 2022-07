Olé ! Initiation à la danse sévillane – Fascinant Week-End Vincelles, 16 octobre 2022, Vincelles.

Olé ! Initiation à la danse sévillane – Fascinant Week-End

2022-10-16 14:30:00 – 2022-10-16

La famille Sévillano met à l’honneur ses origines espagnoles durant le Fascinant Week-End du Label Vignobles & Découvertes en octobre en vous proposant une démonstration et une initiation à la Sevillana, une danse andalouse né dans le berceau du flamenco à Séville.

Pour célébrer les origines espagnoles de sa famille paternelle, Christine vous ouvre les portes de l’ancienne école de son village transformée en caveau de dégustation, et reconvertie, pour cette occasion spéciale, en école de danse !

Nuria, une jeune danseuse espagnole professionnelle, enchaîne les pas pour vous proposer une démonstration de flamenco et de danse sévillane en costume, en talons et munie de ses castagnettes traditionnelles. Ensuite, c’est à vous de jouer ! Laissez-vous guider par ses conseils et par la musique.

Et parce que les danseuses de flamenco affichent fièrement leur détermination, leur force et leur impertinence, quoi de plus naturel que de vous offrir une flûte de notre cuvée « Impertinente » à l’issue de cette séance !

Venez vous danser avec nous et célébrer la culture hispanique autour d’un moment d’échanges convivial et décontracté !

Compris dans l’offre : Une démonstration de danse flamenca et sévillane d’une demi heure, une initiation à la sevillana d’une heure et demi et une flûte de notre cuvée « Impertinente » après la séance.

A prendre avec soi : Vous pouvez venir seul ou en couple puisque la danse sévillane se pratique en couple ou en ronde.

Pour les femmes, prenez des chaussures à talons confortables et mettez votre plus jolie robe à volants !

