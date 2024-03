OLDELAF Le Forum – La Grande Salle Vaureal, samedi 28 septembre 2024.

Placement libre assis-debout. Place assise non garantie.Oldelaf vous donne rendez-vous le Samedi 28 Septembre au Forum pour un concert caritatif dans le cadre des Virades de l’Espoir de Cergy-Pontoise !Fidèle à lui-même et d’une simplicité déconcertante, Oldelaf vous invite à partager son expérience de l’amour !La carrière scénique et musicale d’Oldelaf est jalonnée de milliers de concerts à travers la France, de deux Olympia, d’un Zénith parisien, de multiples salles à Paris et de 9 albums. 2024 c’est l’année des JO à Paris, mais encore plus important ce sera le retour d’Oldelaf avec un nouvel album « Saint-Valentin ».A cette occasion, Oldelaf sillonnera les routes de France avec ses complices musiciens sans se départir de l’humour qu’on lui connaît et qui n’appartient qu’à lui.Après la tournée des 10 ans du « Monde est beau » et de la « Tristitude », il fera découvrir au public ses nouveaux titres dédiés à l’Amour (un vrai spécialiste !), le fera aussi danser, bouger et chanter ses tubes emblématiques pour un moment de partage inoubliable.

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-09-28 à 20:30

Réservez votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95