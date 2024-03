Okilélé La Scène Watteau Nogent-sur-Marne, mardi 26 mars 2024.

Okilélé Collectif Quatre Ailes – Michaël Dusautoy Mardi 26 mars, 10h00, 14h30 La Scène Watteau sur invitation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T10:00:00+01:00 – 2024-03-26T11:00:00+01:00

Fin : 2024-03-26T14:30:00+01:00 – 2024-03-26T15:30:00+01:00

Cette création est la seconde étape de notre projet autour de l’œuvre de Claude Ponti initiée avec Mille secrets de poussins. Okilélé est né de l’envie de créer un forme théâtrale (théâtre d’objet, marionnettes vidéo et théâtre noir) destinée au très jeune public (à partir de 4 ans) également aux parents et aux adultes qui accompagnent. Grâce à la délicatesse et à l’humour de Claude Ponti, nous invitons les spectateurs à se questionner et à s’inventer autour de la difficile question de comment grandir et vivre lorsqu’on se sent rejeté ?

Un père raconte une histoire à son enfant de 5 ans pour lui redonner le sourire. Quelque chose ne va pas, il reste toujours seul et ne veut pas en parler. En rangeant le garage de sa maison d’enfance, le père retombe sur ses souvenirs et utilise les objets qui l’entourent pour lui raconter l’histoire d’Okilélé, un personnage qu’il s’était inventé petit, quand lui aussi se sentait seul. Sous la forme d’un voyage initiatique nous suivons ce personnage imaginaire qui se réinvente en permanence dans un monde qui le rejette. Par son désir de connaissance et la force de son imaginaire, il tente d’échapper au ressentiment qui pourrait légitimement l’accabler.

La Scène Watteau 1 Place du Théâtre 94130 Nogent sur Marne Nogent-sur-Marne 94130 Val-De-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0677133088 »}]

Jeune public Vidéo

Collectif Quatre Ailes