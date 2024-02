Okami et les quatre saisons du cerisier Festival 193 Soleil Aubervilliers, samedi 25 mai 2024.

Okami et les quatre saisons du cerisier Spectacle déambulatoire en poussettes dans l’espace public pour enfants de 2 à 5 ans et leurs accompagnants, à la recherche demain ! 25 et 26 mai Festival 193 Soleil Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T09:30:00+02:00 – 2024-05-25T10:15:00+02:00

Fin : 2024-05-26T16:00:00+02:00 – 2024-05-26T16:45:00+02:00

Okami, c’est une déambulation dans l’espace public en poussettes pour des enfants de 1 à 4 ans. A bord de poussettes équipées permettant la diffusion de sons et la manipulation d’objets, les enfants traversent les quatre saisons d’une année autour du personnage d’Okami à la recherche de demain ! Une joyeuse cohorte arpente ainsi l’espace public entre musique, chansons, théâtre et arts plastiques, pour une expérience immersive et sensible, qui s’adresse aussi bien aux tout-petits qu’aux adultes qui les accompagnent.

Distribution

Direction artistique, écriture : Camille Perreau

Jeu : Stève Moreau

Composition musicale et sonore, musique live : Nicolas Forge

Accordéon : Pauline Coutellier

Manipulation d’objets et costumes : Sara Sandqvist

Régie générale : Corentin Check

Assistante à la mise scène : Sarah Douhaire

Construction : Fabien Barbot

Conseils artistiques : Carlo Deboisset (écriture), Valérie Larroque (direction du jeu), Thomas Casey (mouvement), Stéphane Amos (magie)

Production et diffusion : Marion Pancrazi

Illustration de l’affiche : Clotilde Perrin

Partenaires

Production : Compagnie Entre chien et loup

Coproductions et résidences : Centres Nationaux des Arts de la Rue et de l’Espace Public Le Fourneau / Brest (29), L’Abattoir / Chalon-sur-Saône (71), Lieux Publics / Marseille (13), Le Boulon / Vieux-Condé (59), Scène Nationale de l’Essonne / Agora-Desnos (91), Très Tôt Théâtre / Scène Conventionnée d’Intérêt National à Quimper (29), La Transverse / Corbigny (58), L’Azimut – Pôle National Cirque en Île-de-France (92), Espace Lino Ventura / Garges-lès-Gonesse (95).

Avec le soutien du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, du Conseil départemental de Saône-et-Loire, du Conseil départemental de l’Essonne, de la SACD / Auteurs d’espaces, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI pour l’aide à la captation, du Festival Le P’tit Pim / St-Point (71) et des Poussettes RECARO.

La Compagnie Entre chien et loup est conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

Festival 193 Soleil Aubervilliers Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France

espace public poussettes