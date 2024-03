Oiseaux en parade Parc du Cypressat Cenon, dimanche 5 mai 2024.

Oiseaux en parade La Source, maison écocitoyenne de Cenon, invite le guide naturaliste Mathieu Moulis pour aller observer les parades printanières des oiseaux. Dimanche 5 mai, 08h00 Parc du Cypressat sur inscription

Pour avoir le privilège d’observer, yeux et oreilles grands ouverts, les parades printanières d’oiseaux d’ici, il faut se lever tôt un dimanche matin de mai et se faufiler en silence dans les sous-bois et clairières du parc du Cypressat….

Sur inscription (20 personnes max) jusqu’au 26 avril : la_source_maison_ecocitoyenne@cenon.fr

Parc du Cypressat 1 rue Dumune 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.ville-cenon.fr/ma-ville/703-plan-de-la-ville/495-parc-du-cypressat.html Longtemps propriété privée isolée et impénétrable, les 17 hectares quasi sauvages du parc du Cypressat sont désormais un nouvel espace à arpenter depuis son ouverture au public en mai 2010. 17 hectares d'une nature tranquille et propice à la détente, où faune et flore font l'objet d'une démarche de préservation et de protection. cheminement à flanc de coteaux -accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec une pente douce à 4 %