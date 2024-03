OHGe (Orchestre d’harmonie de l’État de Genève) Victoria Hall Genève, vendredi 17 mai 2024.

OHGe (Orchestre d’harmonie de l’État de Genève) L’OHGe interprète le vendredi 17 mai à 20h00 au Victoria Hall les plus belles œuvres composées par Tchaïkovski, Gounod, Prokofiev et Bernstein, d’après le drame de Roméo et Juliette de Shakespeare. Vendredi 17 mai, 20h00 Victoria Hall Espace Ville de Genève, Grütli, Genève Tourisme, Cité Seniors, Centrale Billetterie T 0800 418 418 (Suisse), T +41 22 418 36 18 (Etranger)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-17T20:00:00+02:00 – 2024-05-17T22:30:00+02:00

Jean-Christophe Monnier direction

Charles Gounod

Ouverture de l’opéra Roméo et Juliette

Sergueï Prokofiev

Extraits du ballet Roméo et Juliette

Piotr Ilitch Tchaïkovski

Ouverture fantaisie de Roméo et Juliette

Léonard Bernstein

Danses symphoniques tirées de West Side Story

Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-culture.geneve.ch/list/events »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/

DR