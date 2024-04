Oh ! Fêtes… Saint-Satur, samedi 22 juin 2024.

Oh ! Fêtes… Saint-Satur Cher

Le Comité des Fêtes de Saint Satur et l’association Amag’Art vous ont préparé un week end musical et festif !

Fête de la musique, concerts, spectacles, animations…

Pour ce samedi à partir de 18h c’est la Fête de la Musique:

Concert de Billy Bix

Animation Bal Perdu .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22

Rue du Pré de Chappes

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire

