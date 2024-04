O’GRAND AIR, le festival des idées vertes 49240 Avrillé, France Pays de la Loire Avrillé, samedi 4 mai 2024.

O’GRAND AIR, le festival des idées vertes La Maison de l’environnement de la ville d’Angers – Pays de la Loire Grandeur Nature 4 et 5 mai 49240 Avrillé, France Pays de la Loire

ÉVÉNEMENT

Dans un esprit familial et festif, la Ville d’Avrillé aborde les questions de transition écologique, d’environnement et de citoyenneté. Au programme : ateliers participatifs et écocitoyens, animations familiales, vide-dressing le samedi, marché de printemps le dimanche, conseils et astuces de jardinage, spectacles, concerts.

Samedi 4 et dimanche 5 Mai Parc Brassens, Avrillé

Tout public Gratuit

Renseignements et inscriptions : ville-avrille.fr/ogrand-air – 02 41 69 24 46

Ville d’Avrillé