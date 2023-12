Visite guidée : Saint-Cirq Lapopie historique Office de Tourisme Saint-Cirq-Lapopie, 1 décembre 2023, Saint-Cirq-Lapopie.

Saint-Cirq-Lapopie,Lot

Cette visite vous propose de partir à la découverte des bâtiments et des lieux les plus emblématiques de l’histoire et du patrimoine de Saint Cirq Lapopie. Des vestiges du château seigneurial à l’évocation des artistes du XX°S qui choisirent ce village comme lieu de villégiature ; des arcades marchandes médiévales aux croisées de meneaux sculptées emblématiques de la Renaissance, plongez, au fil des commentaires du guide, dans les grandes heures de l’histoire de ce village..

2024-07-09 10:30:00 fin : 2024-07-09 12:00:00. EUR.

Office de Tourisme Place du Sombral

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie



This tour takes you on a journey of discovery of the most emblematic buildings and sites in the history and heritage of Saint Cirq Lapopie. From the remains of the seigniorial castle to the artists of the 20th century who chose this village as a holiday resort; from the medieval trading arcades to the sculpted mullioned windows emblematic of the Renaissance, immerse yourself in the great hours of the village?s history, as your guide comments on the tour.

Este recorrido le llevará a descubrir los edificios y lugares más emblemáticos de la historia y el patrimonio de Saint Cirq Lapopie. Desde los restos del castillo señorial hasta los artistas del siglo XX que eligieron este pueblo como lugar de veraneo; desde las arcadas comerciales medievales hasta los ajimeces esculpidos emblemáticos del Renacimiento, sumérjase en las grandes horas de la historia del pueblo, como comenta el guía.

Auf dieser Tour entdecken Sie die bedeutendsten Gebäude und Orte der Geschichte und des Kulturerbes von Saint Cirq Lapopie. Von den Überresten des herrschaftlichen Schlosses bis hin zu den Künstlern des 20. Jahrhunderts, die das Dorf als Urlaubsort wählten, von den mittelalterlichen Handelsarkaden bis hin zu den geschnitzten Sprossenkreuzen der Renaissance – tauchen Sie mit den Kommentaren des Fremdenführers in die großen Stunden der Geschichte dieses Dorfes ein.

