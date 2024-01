VISITES DES NOUVEAUX ARRIVANTS OFFICE DE TOURISME Revel, samedi 12 octobre 2024.

Revel Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-12 15:30:00

fin : 2024-10-12

Vous êtes nouvel arrivant sur le territoire ? Ces visites sont faites pour vous.

La Mairie de Revel, AVF et l’Office de Tourisme « Aux sources du canal du Midi » proposent des visites guidées de la bastide de Revel et du Musée du Bois et de la Marqueterie à destination des personnes récemment installées sur le territoire. Au programme : 15h30 visite guidée de la bastide de Revel, 16h30 visite guidée du Musée du Bois et de la Marqueterie, 17h30 réception à la Mairie avec le Maire et ses adjoints suivi d’un pot d’accueil.

Inscrivez-vous en ligne sur le site de la Mairie de Revel ou sur les flyers qui seront à disposition à l’Office de Tourisme.

OFFICE DE TOURISME Place Philippe VI de Valois

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie documentation@auxsourcesducanaldumidi.com



Mise à jour le 2024-01-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE