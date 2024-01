Bouchées d’Histoire Office de Tourisme Decize, lundi 22 juillet 2024.

Decize Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-22 18:00:00

fin : 2024-07-22 20:00:00

Suivez Cécile et Marie pour découvrir l’histoire de la ville, ses places et marchés, lieux de passages, d’échanges et de rencontres pour un délicieux cocktail où terroir et patrimoine se réunissent.

Au gré d’histoires et d’anecdotes savoureuses, elles vous mèneront aux ruines du château et au Couvent des Minimes. Au terme de cette visite, une dégustation privée de produits locaux vous sera proposée.

Départ : Office de Tourisme Confluence – Place du Champ de Foire – 58300 Decize

Réservations obligatoires

EUR.

Office de Tourisme Place du Champ de Foire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



