Les secrets de Decize Office de Tourisme Decize, mardi 6 août 2024.

Decize Nièvre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 18:00:00

fin : 2024-08-06 20:00:00

Alors que la foule s’est clairsemée et que la chaleur estivale s’est estompée, cheminez dans Decize avec Cécile et Marie, guides conférencières, pour découvrir l’histoire de cette île rocheuse de Loire.

Des remparts aux principaux monuments de la ville, Decize n’aura plus aucun secret pour vous !

Accès aux ruines du château, galeries souterraines, crypte de l’église Saint-Aré et salle Olga Olby.

Départ : Office de Tourisme Confluence – Place du Champ de Foire – 58300 Decize

Réservations obligatoires

EUR.

Office de Tourisme Place du Champ de Foire

Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté



