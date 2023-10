L’été de Blois-Chambord Office de Tourisme Blois-Chambord Blois, 21 juin 2024, Blois.

Blois,Loir-et-Cher

Tous les jours des animations sur la destination Blois-Chambord, de fin juin à mi-septembre : concerts, théâtre, spectacles de rue et séances de cinéma….

2024-06-21 fin : 2024-09-20 . .

Office de Tourisme Blois-Chambord

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Every day, from the end of June to mid-September, there are events in the Blois-Chambord area: concerts, theater, street shows and movie screenings…

Desde finales de junio hasta mediados de septiembre, todos los días hay algo que hacer en Blois-Chambord: conciertos, teatro, espectáculos callejeros, proyecciones de cine…

Von Ende Juni bis Mitte September gibt es jeden Tag Veranstaltungen im Reiseziel Blois-Chambord: Konzerte, Theater, Straßentheater und Kinovorstellungen…

