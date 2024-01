COMPIÈGNE L’EMPIRE DES NAPOLÉON – VÉRONIQUE PROUST Office de la Culture Gévaudan Destinatio Marvejols, mardi 20 février 2024.

Marvejols Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:30:00

fin : 2024-02-20

Venez assister à la conférence sur Compiègne, l’Empire des Napoléon. L’originalité et la beauté du plus grand château néo-classique français, la qualité de ses décors intérieurs et de son mobilier, constituent un ensemble unique, un lieu historique qui est l’une des plus importantes résidences impériales françaises.

Les conférences ont lieu dans l’espace de l’Office de la Culture Gévaudan Destination au pied de la porte du Soubeyran

Réservations obligatoires au 06 58 55 76 89

EUR.

Office de la Culture Gévaudan Destinatio Porte du Soubeyran

Marvejols 48100 Lozère Occitanie



