Off The Systeme Festival Ecaussystème Gignac, samedi 27 juillet 2024.

Off The Systeme Festival Ecaussystème Gignac Lot

Des musiciens talentueux, des groupes émergents qui vous feront partager leur esprit festif et leur enthousiasme créatif. Ces groupes sont issus de notre dispositif Off The Système

Dans le village. Tout public .

Buvette, restauration.

Samedi 27 juillet Mélys (folk), Un P’tit Gars du Coin (chanson), Valentine (rock).

Dimanche 28 juillet Cinq Oreilles (musique du monde), Wigo (rock), Madarine (hip hop/jazz) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-07-28

Dans le village

Gignac 46600 Lot Occitanie contact@ecaussysteme.com

