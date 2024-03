Octobre rose Bléré, dimanche 13 octobre 2024.

Octobre rose Bléré Indre-et-Loire

Cette année encore, la ville de Bléré s’associe aux Vadrouilleurs du Val de Cher et à l’association de Gym Volontaire et Marche de Bléré Val de Cher afin d’organiser cette randonnée. Les Vadrouilleurs vous proposent tout au long de l’année des randonnées pédestres.

Les Vadrouilleurs vous proposent tout au long de l’année des randonnées pédestres le lundi 10/12 km à la découverte des communes environnantes et le mercredi une marche santé de 5/6 km à Bléré.

La Gymnastique volontaire est une association de loisirs qui privilégie le développement du sport santé pour les adultes (marche, marche nordique, feldenkrais, gym posturale, gym pilate et des activités physiques adaptées).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13

fin : 2024-10-13

Rue de la Gâtine

Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@blere-touraine.com

