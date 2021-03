Obsessions, 5 mars 2022-5 mars 2022, Chauffailles.

Chauffailles Saône-et-Loire

8 11 EUR Théâtre. Tout public, dès 8 ans

Durée : 1h15

La poursuite d’une idée, à priori, insensée. Qui vaudra au sujet d’être catalogué comme fou, original, génie, ou marginal.

Pourquoi construire un palais dans son jardin, sans aucune notion d’architecture? Pourquoi mentir, mentir, mentir, et inventer par erreur la gastronomie? Pourquoi combattre la société masculine des années 1920 pour terminer… à faire la circulation à un croisement? Pourquoi risquer sa vie à plonger le plus profond possible en apnée, manquer de mourir, et y retourner?

Quatre destins, quatre objectifs incongrus, quatre personnages fascinants, flamboyants, qui ne savent tout simplement pas faire autrement.

Dans un théâtre de bric et de broc, dans un voyage entre les sons, les lumières et les odeurs, dans une fresque de plus de cent ans, vous êtes emmenés à la rencontre de quatre obsédés, pour vous montrer qu’ils ne sont pas fous. Pas plus que vous en tout cas. Au contraire, ils vivent sans relâche.

Interprétation : Victor Rossi, Geoffrey Giffon – auteur, metteur en scène : Victor Rossi – lumières : Sandra Jaskiewicz – œil extérieur : Yannick Bourdelle. Production : les créations Manta.

ecb@chauffailles.fr +33 3 85 26 44 22

