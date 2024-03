Objectif bouquetin ! sortie CPIE Aydius, dimanche 13 octobre 2024.

Objectif bouquetin ! sortie CPIE Aydius Pyrénées-Atlantiques

Voici une poignée d’années que le bouquetin Ibérique arpente à nouveau les sommets du Béarn. Au programme observation des grands ongulés (chevreuils, isards et bouquetins), traces et empreintes, rôles, physiologie et adaptation, sauvegarde et implantation.

Accessible à partir de 10ans.

Prévoir: pique-nique

En collaboration avec J.Pignier 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-13 08:30:00

fin : 2024-10-13 16:30:00

Aydius 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

