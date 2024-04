Objectif 2024 : la voix des athlètes Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse, jeudi 30 mai 2024.

Objectif 2024 : la voix des athlètes Exposition – Résonance Sonore 30 mai – 12 juillet Médiathèque Saint-Exupéry

Du 30 mai au 13 juillet

Cette exposition de Résonance Sonore vous plonge au cœur des Jeux Olympiques et Paralympiques. C’est à travers dix portraits d’athlètes d’Occitanie, audios et dessinés qu’Agnès Gontier, autrice sonore, et Halim Mahmoudi, créateur visuel, ont l’immense plaisir de vous inviter pour un voyage sensoriel et artistique des sports olympiques.

Vernissage jeudi 30 mai à 18h30.

Une exposition labellisée Olympiades Culturelles par le Comité Olympique de Paris 2024 et soutenue par la Drac Occitanie.

Médiathèque Saint-Exupéry



Médiathèque Saint-Exupéry, Toulouse Toulouse 31100 Fontaine-Lestang/Bagatelle/Papus/Tabar/Bordelongue/Mermoz /La Faourette Haute-Garonne Occitanie

Exposition Tout public