Trail Alsace Grand Est by UTMB Obernai

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-20

Pour les coureurs locaux de tous niveaux et les coureurs internationaux, découvrez la région et vivez un voyage unique à travers le temps, les châteaux forts et les vignes.

Soutenu par la Collectivité européenne d’Alsace et la Région Grand Est, le Trail Alsace Grand Est by UTMB sera reconduit pour sa deuxième édition en 2024.

Cet événement proposera aux coureurs locaux de tous niveaux ainsi qu’aux coureurs internationaux désireux de découvrir la région de vivre un voyage unique à travers le temps, les châteaux forts et les vignes, et de débuter leur quête vers les UTMB World Series Finals.

Les coureurs pourront se lancer dans une épopée chevaleresque à travers le massif vosgien, explorer châteaux forts et villages pittoresques par des chemins où la nature est à la fois sauvage et préservée avant de terminer leur aventure sur les remparts d’Obernai, qui fait partie des « Plus beaux détours de France ».

Programme détaillé à venir.

