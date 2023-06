Visite du Nymphée Nymphée Viry-Châtillon Viry-Châtillon Catégories d’Évènement: Essonne

Viry-Châtillon Visite du Nymphée Nymphée Viry-Châtillon, 16 septembre 2023, Viry-Châtillon. Visite du Nymphée 16 et 17 septembre Nymphée Gratuit Salle ornée de rocailles et de coquillages, le Nymphée ouvre ses portes aux visiteurs.

Classé au titre des Monuments historiques depuis le 22 mars 1983, le Nymphée est ouvert à la visite lors des Journées européennes du patrimoine. Nymphée Domaine du Piédefer – 21 rue Maurice-Sabatier 91170 Viry-Châtillon Viry-Châtillon 91170 Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

