NX QUANTIZE & DJ SIMONE ♫♫♫ Samedi 13 avril, 21h00 La Dame du Mont Entrée libre

NX QUANTIZE :

Batteur depuis l’enfance, le musicien et producteur marseillais Sylvain Bremond baigne dans la musique depuis toujours. C’est dans sa chambre de Cité Universitaire où l’espace limité lui fait quitter sa batterie pour un temps, il commence à écouter des vinyles sur la platine de son grand frère, les scratches et se met doucement à les sampler …

Tourmenté par l’émotion et la puissance des albums de Bonobo, l’authenticité et les textures sonores de BADBADNOTGOOD, l’élégance et la profondeur des arrangements de David Axelrod, il se met alors en quête d’un son personnel qui oscillerait entre ensembles organiques, musique instrumentale et productions électroniques musclées. Sa rencontre et les multiples collaborations avec le label marseillais Omakase Recordings lui vaut aujourd’hui d’être playlisté sur FIP et Radio Nova. C’est également avec ce label qu’il décide de travailler sur «OnYi», son projet de second album solo sous l’alias Nxquantize, sorti le 20 Octobre 2023.

Vous en avez marre des dj sets qui se ressemblent tous? Techno toujours pareil, boom boom dans les oreilles?

DJ SIMONE est la solution!

Un dj set set post punk garage hip hop rock crank new wave il y aura forcément ce dont tu as besoin pour shaker ton booty all night long!

Au programme:

