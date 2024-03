NWARD ET DUSK OF DELUSION Thionville, samedi 6 avril 2024.

Né en 2016, le groupe Dusk of Delusion rassemble des membres de formations lorraines (Akroma, Forsaken World, La Horde, Elvaron et RedLine) autour d’une volonté commune de retrouver la scène en y proposant une musique directe et énergique.

Les chansons nous emmènent dans un futur dystopique sombre et inquiétant où après un conflit armé en Europe, l’entreprise COROSYS inonde le monde de ses « Corollaires » des robots anthropomorphes qui deviennent rapidement la lie de cette nouvelle société. Enregistré, mixé et masterisé au Boundless Studio, cet album conceptuel ambitieux se base sur une nouvelle spécialement écrite pour l’occasion par Benoit Guillot avec lequel Dusk Of Delusion prendra une nouvelle dimension grâce à une identité sonore plus audacieuse, à la fois mélodique et catchy, mais aussi écorchée et chirurgicale.Adultes

1 chemin du Leidt

Thionville 57100 Moselle Grand Est

