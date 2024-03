Nutrition et santé : du champ à l’assiette Grand Logis – Médiathèque Bruz, samedi 13 avril 2024.

Nutrition et santé : du champ à l’assiette Les activités et produits de l’agriculture, de l’agro-industrie, et de l’agro-alimentaire impactent fortement la santé du consommateur. Décidons de notre santé en choisissant notre alimentation ! Samedi 13 avril, 10h30 Grand Logis – Médiathèque Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T10:30:00+02:00 – 2024-04-13T12:00:00+02:00

Comprendre, agir, bouger les lignes pour décider de notre santé.

La séance est proposée dans le cadre des Rendez-vous Conso animés par des bénévoles de l’association UFC-Que Choisir et dans le cadre de l’événement Avril au jardin organisé par la médiathèque de Bruz.

Grand Logis – Médiathèque 10 av du général de Gaulle. 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

Consommation Alimentation