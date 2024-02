Nuit Saint-André-les-Vergers, jeudi 18 avril 2024.

Nuit Saint-André-les-Vergers Aube

Dans l’obscurité la plus complète, un bruit se fait entendre. Puis, une faible lumière laisse entrevoir un curieux ballet de balles blanches. Trois jongleurs, en redingotes noires, entrent et tentent de percer le mystère de ces sphères, capricieuses et têtues, animées d’une vie propre. Elles volent, restent suspendues dans les airs, disparaissent et réapparaissent avec malice, en un tournoiement ininterrompu.

Avec Nuit les spectateurs sont emportés dans un souffle de folie où la lumière crée la toile de fond d’un jonglage mystérieux, ludique et onirique. L’humour y côtoie le merveilleux et le collectif Petit Travers y déploie toute sa fougue en un spectacle délicieusement poétique, habilement tissé de jonglage et de magie.

Une création collective de Nicolas Mathis, Julien Clément, Rémi Darbois

Conception et réalisation scénographique Olivier Filipucci

Direction technique Olivier Filipucci

Régie technique François Dareys ou Gautier Devoucoux

Avec la collaboration magique de Yann Frisch

Développement numérique ekito, sous la direction de Benjamin Böhle-Roitelet

Agencements musicaux Denis Fargeton

L’humour et la beauté s’y invitent pour révéler ce que le jonglage contemporain a de plus esthétisant.

Théâtre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:30:00

fin : 2024-04-18

Espace Gérard Philipe

Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

