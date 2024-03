NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES | Vesunna en habit de lumière Vesunna, musée gallo-romain de périgueux Périgueux, samedi 18 mai 2024.

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES | Vesunna en habit de lumière Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Vesunna, musée gallo-romain de périgueux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:55:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:55:00+02:00

En partenariat : All Board Family, Association Houla Hoop et le groupe d’instagrammeurs @viperigueux

Dans une ambiance originale et festive, une mise en lumière exceptionnelle changera votre vision de Vesunna. Nombreuses animations pour une soirée haute en couleur !

• Exposition temporaire (du 14 au 19 mai) : Skate & Art qui met un coup de projecteur sur l’artiste Romain Hurdequint, alias ROM AV JC. Armé de bombes aérosols, d’acrylique, de Posca ou d’argile, il invente un nouvel univers où se mélangent l’antique et le contemporain, où le skateboard – discipline olympique aujourd’hui – prend place au sein de stades grecs ou de cirques romains.

• Séance de lightpainting, organisée par le compte instagram @viperigueux avec un groupe d’instagrammeurs invités.

• Houla Hoop Kroll Mix – Freestyle MéGaMix

Sélection éclectique et aléatoire de tubes imparables et colorés ! Mix bariolé pour faire tomber la casquette des fluos kids et décoiffer la mèche molle des rockeurs !

• Petite restauration à emporter dans le parc de Vésone :

La remorque à falafel (cuisine libanaise) Al Mosaïc

Glaces Roule ma Poule

Livret-jeux à faire en famille.

Accès libre aux collections permanentes

Gratuit

Vesunna, musée gallo-romain de périgueux Parc de Vésone 20 rue du 26e RI, Périgueux, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 53 00 92 http://www.perigueux-vesunna.fr https://www.facebook.com/pages/Vesunna-site-mus%C3%A9e-gallo-romain-de-P%C3%A9rigueux/1080532625294884?fref=ts Le site-musée gallo-romain Vesunna est consacré à l’histoire de la ville antique de Périgueux et de l’ancienne cité des Pétrucores, le Périgord. Le bâtiment contemporain, œuvre de Jean Nouvel, protège le site archéologique de la domus de Vésone et présente des collections sur la ville antique et sur la vie de ses habitants entre le Ier et le IIIe siècle ap. J.-C.

©Vesunna-2018-cl.AmbreLudwiczak_8756c