Nuit européenne des musées Tours, samedi 18 mai 2024.

Nuit européenne des musées Tours Indre-et-Loire

Samedi

La Nuit des Musées sera l’occasion de découvrir dans une autre ambiance l’histoire, les chefs-d’œuvre et les traditions des Compagnons du Tour de France la serrure à pièges et à secrets d’Émile le Tourangeau, les savants assemblages de charpente, les sabots enchaînés, la pagode en sucre…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 00:00:00

8 Rue Nationale

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire museecompagnonnage@ville-tours.fr

