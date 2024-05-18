NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE PAUL PASTRE-MARSILLARGUES Marsillargues, samedi 18 mai 2024.

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE PAUL PASTRE-MARSILLARGUES Marsillargues Hérault

Samedi 18 Mai Musée Paul Pastre Marsillargues à partir de 18h

Visite du musée de 18h à 22h

Concert de Jazz

Tout public entrée libre

+d’infos www.marsillargues.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

3 Boulevard Gabriel Péri

Marsillargues 34590 Hérault Occitanie

L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE PAUL PASTRE-MARSILLARGUES Marsillargues a été mis à jour le 2024-03-24 par OT PAYS DE LUNEL