NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE PAUL PASTRE-MARSILLARGUES Marsillargues
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NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE PAUL PASTRE-MARSILLARGUES Marsillargues, samedi 18 mai 2024.
NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE PAUL PASTRE-MARSILLARGUES Marsillargues Hérault
Samedi 18 Mai Musée Paul Pastre Marsillargues à partir de 18h
Visite du musée de 18h à 22h
Concert de Jazz
Tout public entrée libre
+d’infos www.marsillargues.fr .
Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-05-18
fin : 2024-05-18
3 Boulevard Gabriel Péri
Marsillargues 34590 Hérault Occitanie
L’événement NUIT EUROPEENNE DES MUSEES-MUSEE PAUL PASTRE-MARSILLARGUES Marsillargues a été mis à jour le 2024-03-24 par OT PAYS DE LUNEL