Nuit européenne des musées : Fort de Schoenenbourg Hunspach, samedi 18 mai 2024.

[NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES] Vivez une visite inoubliable le long de galeries longues de 3 km à 30 m sous terre pour comprendre le fonctionnement d’un grand ouvrage de la ligne Maginot.

Lors de la Nuit Européenne des Musées, découvrez le fort de Schœnenbourg différemment. Le fort de Schœnenbourg est le plus grand fort visitable d’Alsace. Avec ses 3 kilomètres de galeries internes à 30 mètres sous terre et ses 15000 mètres carrés de surface, il offre un retour dans le passé sans précédent. Plongez dans le quotidien des soldats de la Ligne Maginot et découvrez cette vie hors du commun. À l’occasion de la découverte du fort de nuit, vous pourrez vous imprégnez davantage de cette atmosphère très particulière propre aux forts de la Ligne Maginot. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 18:00:00

fin : 2024-05-18 20:00:00

Route du Commandant Martial Reynier

Hunspach 67250 Bas-Rhin Grand Est infos@lignemaginot.com

L’événement Nuit européenne des musées : Fort de Schoenenbourg Hunspach a été mis à jour le 2024-02-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte