Nuit européenne des musées Bischwiller, samedi 18 mai 2024.

Le temps d’une nuit, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite, festive et ludique, les richesses du musée de la Laub et de la Maison des arts. De 19h à 21h- Gratuit

À la Maison des Arts, visite libre et gratuite de l’exposition « La Caricature dans tous ses états ».

Musée de la Laub, visite permanente sur l’histoire du textile à Bischwiller. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 21:00:00

Place de la Mairie

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est dcc@bischwiller.com

L’événement Nuit européenne des musées Bischwiller a été mis à jour le 2024-02-23 par Commune de Bischwiller