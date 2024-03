Nuit Européenne des Musées à l’écomusée de Marquèze Écomusée de marqueze Sabres, samedi 18 mai 2024.

Nuit Européenne des Musées à l’écomusée de Marquèze La nuit européenne des Musées est un évènement nationnal permettant de découvrir l’écomusée d’une autre manière. Samedi 18 mai, 20h00 Écomusée de marqueze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Plus d’informations sur www.marqueze.fr rubrique « Agenda »

Écomusée de marqueze Route de la Gare, Sabres, Landes, Nouvelle-Aquitaine Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine

Évadez-vous sur la planète Marquèze ! Embarquez dans le train centenaire et vivez une expérience inédite à l'écomusée de Marquèze, un authentique quartier landais (hameau) du 19è siècle. Au fil de votre journée, découvrez les maisons meublées des anciens habitants, assistez aux animations ou encore, initiez-vous aux jeux gascons et dégustez une pâtisserie tout juste sortie du four à pain…Pour les plus jeunes, place à l'aventure ! Jeux de piste et ateliers sont proposés gratuitement pour découvrir l'écomusée de manière ludique et interactive. A Marquèze, voyagez dans le temps au cœur des Landes de Gascogne.

