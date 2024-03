Nuit du Handicap Vichy, samedi 15 juin 2024.

Nuit du Handicap Vichy Allier

La NDH est un événement annuel qui vise à sensibiliser les gens au handicap et à promouvoir l’inclusion. C’est une journée où différentes activités et spectacles sont organisés pour rassembler les personnes handicapées et les personnes valides.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 16:00:00

fin : 2024-06-15 21:00:00

Parc des Celestins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vichy.ndh@gmail.com

