Nuit des Musées : Soirée d’observation de la Lune par l’association Cygnus 21 Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre, samedi 18 mai 2024.

Nuit des Musées : Soirée d’observation de la Lune par l’association Cygnus 21 Musée de plein air l’Etang Rouge Seurre Samedi 18 mai, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-18 20:00

Fin : 2024-05-18 23:00

Les astronomes amateurs de l’association Cygnus 21 vous invite à venir observer notre satellite naturel, la Lune, et d’autres merveilles célestes Samedi 18 mai, 20h00 1

Les astronomes amateurs de l’association Cygnus 21 vous invite à venir observer notre satellite naturel, la Lune, à l’aide de plusieurs instruments, lunettes et télescopes. Vous pourrez y admirer des cratères comme Platon, Copernic ou Clavius, de grandes plaines de basalte comme la Mer des Pluies ou la Mer de la Sérénité. Vous pourrez même la photographier avec votre téléphone portable.

En cas de mauvais temps, nous vous proposerons deux petites conférences avec quizz sur ce que vous savez de la Lune et sur les missions Apollo.

Musée de plein air l’Etang Rouge Route de Franche-Comté, Seurre, Côte-d’Or Seurre 21250 Côte-d’Or