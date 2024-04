Nuit des musées Rêveries en Verrerie Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot, samedi 18 mai 2024.

En cette belle soirée de 1910 vous êtes invités à la soirée donnée par Monsieur Schneider en son château. Pour vous éblouir, il a fait venir de Paris d’illustres invités d’éminents hommes de science avec leurs dernières inventions et la célèbre Madame Irma réputée pour ses dons extralucides. Et surtout un couple de maîtres de ballet pour assurer la bonne tenue du bal auquel vous participerez.

Vous serez accueillis par Gontran, le majordome personnel de Monsieur Schneider, qui sera votre guide durant la soirée et vous racontera de nombreuses anecdotes…

La compagnie du Bord des Mondes propose des spectacles pour tous les publics. Ses créations sont inspirées de ses voyages sur le bord des mondes… Rire, voyage, émerveillement et partage sont au cœur du travail de création des artistes et sont l’inspiration de leurs spectacles.

L’animation dure 1h35 au total 45 min de rencontres-démonstrations puis 45 min de bal.

Départ au choix 20h15 ou 22h15. EUR.

Début : 2024-05-18 20:00:00

fin : 2024-05-18 22:00:00

Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie

Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ecomusee@creusot-montceau.org

