Nuit des musées / Pierres en lumières Hambye, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées / Pierres en lumières Hambye Manche

Chaque année, l’abbaye de Hambye prend part à l’événement annuel double de Pierres en Lumières/Nuit des Musées. Cette année, cet événement sera marqué par l’inauguration de l’exposition intitulée « Les bêtes au Moyen Âge ».

L’équipe de l’abbaye est également enchantée d’accueillir la Dimmer’s Company pour une performance de jonglage mettant en scène des jeux de lumières, du feu et de la pyrotechnie. Cette jeune association breto-normande nous réserve un spectacle époustouflant. Plusieurs numéros variés se succéderont dans différents endroits de l’abbaye dès le coucher du soleil, suivis d’une finale surprise pour conclure la soirée en beauté.

Illuminations des salles à la bougie. Illuminations de l’église et des jardins.

Entrée libre pour explorer l’intégralité de l’abbaye et ses expositions.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 20:30:00

fin : 2024-05-18

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

L’événement Nuit des musées / Pierres en lumières Hambye a été mis à jour le 2024-02-12 par Réseau Sites et Musées