Nuit des musées Musée Lansyer Loches, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées Musée Lansyer Loches Indre-et-Loire

A la tombée de la nuit, flânez dans les salles du Musée Lansyer et profitez librement de ce site exceptionnel et des trésors de l’artiste peintre Emmanuel Lansyer. 19e édition des Nuits européennes des musées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 19:00:00

fin : 2024-05-18 23:00:00

1 Rue Lansyer

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire patrimoine@mairieloches.com

