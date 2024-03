NUIT DES MUSEES Musée de l’Artillerie Draguignan, samedi 18 mai 2024.

NUIT DES MUSEES Le musée de l’Artillerie sera ouvert de 18h à minuit. Samedi 18 mai, 18h00 Musée de l’Artillerie entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T18:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Le musée de l’Artillerie sera ouvert de 18h à minuit.

Visites guidée par groupe à 19h-20h-21h-22h-23h.

Le thème : 80ème anniversaire du débarquement de Provence et de la libération.

Présence des véhicules d’époque sur le parking extérieur du musée ainsi que de la fanfare de l’Artillerie qui assurera deux sérénades : 19h et 20h.

Musée de l'Artillerie Avenue de la Grande Armée Quartier Bonaparte BP 400, 83300, Draguignan, Provence-Alpes-Côte d'azur, France 04 83 08 13 86 http://musee.artillerie.asso.fr/ Le musée de l'artillerie est un musée historique et scientifique. A travers l'histoire l'évolution des techniques de l'artillerie, le musée déroule sous les yeux des visiteurs l'histoire de la France et des français. Des collections prestigieuses, des reconstitutions, des dioramas et des films permettent un parcours dynamique dans le temps depuis les premiers âges de artillerie (1324) en passant par l'époque napoléonienne, les 2 guerres mondiales, la guerre froide, jusqu'aux conflits de la période actuelle (exposition de matériels modernes tels que : le Roland, le Pluton, le Hawk).

Musée de l’Artillerie