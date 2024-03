Nuit des musées, Cinécyclo Rue du Musée Nancray, samedi 18 mai 2024.

Nuit des musées, Cinécyclo Rue du Musée Nancray Doubs

Cinécyclo est un concept unique et innovant alliant itinérance à vélo, action culturelle et sensibilisation environnementale. Son dispositif permet d’organiser des séances de cinéma intégralement alimentées par l’énergie fournie par le·la cycliste. Il peut se déployer n’importe où, et chaque spectateur est invité à pédaler durant la séance pour produire l’énergie nécessaire à la projection. Cette technologie est adaptée aux impératifs de l’itinérance à vélo légèreté, robustesse et adaptabilité. Le kit entier peut donc tenir sur un porte bagage ou dans une remorque tractée.

La sélection de court-métrages qui sera présentée au musée sera orientée autour de la protection de la biodiversité et des changements nécessaires dans nos sociétés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Rue du Musée Musée des Maisons Comtoises

Nancray 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Nuit des musées, Cinécyclo Nancray a été mis à jour le 2024-03-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON