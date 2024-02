Nouveau Cirque Zavatta Parc de Wunsiedel, face à Hyper U, 48 000 Mende Mende, mercredi 22 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-22 14:30

Fin : 2024-05-26 16:30

PROGRAMME DU SPECTACLE :

Magiciens, roue de la mort, ventriloque, jongleur, clown, diabolos, cerceau aérien, … 22 – 26 mai 1

http://www.nouveau-cirque-zavatta.com

Le Nouveau Cirque Zavatta reviens en 2024 avec son tout nouveau spectacle « oz’eclats », deux heures de spectacle inédit, d’émotions, de frissons, de sensations, de rires. Le Nouveau Cirque Zavatta est impatient de vous retrouver sous son chapiteau pour un moment de plaisir et de joie partagé.

MENDE => Du mercredi 22 mai au dimanche 26 mai (Parc WUNSIEDEL, face à Hyper U)

Mercredi 22 mai : 14h30 et 17h30

Vendredi 24 mai : 18h00 et 20h00

Samedi 25 mai : 15h00 et 18h00

Dimanche 26 mai : 10h30 et 15h00

INFORMATIONS PRATIQUES:

-Spectacle d’une durée de 2 heures avec entracte

-Chapiteau équipé de sièges individuels à toutes les places

-Emplacements et accès aux personnes à mobilité réduite

-Possibilité de restauration sur place – snack – bar

TARIFS:

-Catégorie gradin familial: Adulte / Enfant 9€* (*à partir de 4 personnes minimum)

-Catégorie gradin de côté: Adulte 15€ / Enfant 12€

-Catégorie gradin de face: Adulte 25€ / Enfant 20€

-Catégorie loge: Adulte 30€ / Enfant 25€

Tarif enfant applicable à partir de 2 ans.

Tarif adulte à partir de 12 ans

Pour plus de renseignements:

07-80-36-02-81

Parc de Wunsiedel, face à Hyper U, 48 000 Mende